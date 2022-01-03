«Когда в Comedy был Гарик, я чувствовал себя как дома»: Соболев объяснил, почему ушел вслед за Мартиросяном

Юморист покинул Comedy Club после Гарика Мартиросяна. И вот почему...

Еще четыре года назад в 2017-м стало известно, что Гарик Мартиросян покинул шоу «Камеди Клаб». Вскоре после этого из рейтингового проекта ушел и Илья Соболев. До недавнего времени поклонники гадали, почему шоумены приняли такое странное решение. Может причиной всему были внутренние конфликты между резидентами?

Другие участники коллектива намекали, что многих развели по разным берегам постоянные стычки, ссоры и разборки. Даже в творческих моментах некоторые резиденты «Камеди Клаб» не могли прийти к общему единству.

А вот, что говорит сам Илья Соболев. Юморист дал понять, что решение Мартиросяна уйти из «Камеди Клаб» повлияло и на его видение ситуации. Когда в проекте был Гарик шоумен чувствовал себя более комфортно и спокойно — так, словно он дома, среди близких и родным ему людей. Об этом Илья рассказал в эфире одного популярного YouTube-шоу.

«Когда в Comedy Club был Гарик Мартиросян, то я чувствовал себя как дома. Он — творческий, и мне нравились его проявления творчества. Когда он ушел, то вскоре закончилось наше трио «Смирнов, Иванов, Соболев», и я тоже оттуда ушел. Все случилось в одно время, в один период», — отметил Соболев.

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