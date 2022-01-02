«Спасибо за крутой подарок к Новому году»: жена Мартиросяна показала, чем ее «порадовал» муж

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в Instagram показала, что «подарил» ей муж на Новый год. Она поделилась записью дорогого украшения, которого на самом деле у нее нет.

«Любимый, спасибо за крутой подарок к Новому году. Мне еще никто и никогда не дарил видео с таким шикарным украшением! P.S. Внимание, за инфаркты людей, которые под постами в Инстаграм осиливают прочесть лишь одно предложение, я ответственности не несу! Читайте больше и будьте здоровы». Жанна Мартиросян

«Ты теперь его можешь целый год кормить: «Любимый, завтрак на 43 странице», — заявила в комментариях жена Олега Газманова Марина.

Напомним, что Гарик и Жанна Мартиросян вместе с 1998 года. У пары двое детей – дочь Жасмин и сын Даниэль.

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