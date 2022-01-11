Кроха с бантиками: Кудрявцева облачила дочку в джинсы скинни и алую толстовку для променада в Дубае

Телеведущая сводила Марию Макарову на выставку «Экспо 2020». Она даже покаталась с ней на каруселях.

Лера Кудрявцева в прошлом году отметила 50-летие. Она может похвастаться красотой и стройной фигурой. Телеведущая ведет несколько передач и всегда появляется в эфире в стильных нарядах.

В последнее время она также вела концерты и премии. Поэтому теперь блондинка наслаждается отпуском. Вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой она приехала в Дубай. Там звезда с радостью проводит время на пляже.

Для Леры трехлетняя Мария стала настоящей отрадой. Телеведущая наряжает малышку в платья, юбки и косынки. Она не перестает оценивать перлы своей наследницы. А вот 11 января супруги отправились на выставку «Экспо 2020».

Блондинка была в джинсах и толстовке. Ее дочка тоже предстала в джинсах скинни и алой толстовке, а на ее голове были бантики в тон. Кудрявцева покаталась с ей на каруселях.

Во время прогулки звезда встретила робота, который проверяет наличие защитных масок на лице. Леру впечатлило такое достижение в современных технологиях. А вот Марию робот не заинтересовал.

Поклонники восхитились наследницей телеведущей. Многие отметили, что она растет модницей. «Самый красивый цветочек — ваша доченька», «Такая милая чудесная девочка!», «Наряд у Маши больше, чем у мамы», «Активная и самостоятельная девчуля!», «Такая модница, бантики умиляют», — прокомментировали пост подписчики.

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