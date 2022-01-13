Изящная блодинка: 50-летняя Кудрявцева в шортах-бермудах щегольнула на пляже с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она ведет несколько передач на ТВ и зачастую становится ведущей концертов. А вот на светские рауты блондинка ходит редко. Она предпочитает все свободное время проводить с семьей.

У нее подрастает трехлетняя дочка Мария. Вместе с молодым мужем Игорем Макаровым она всячески радует малышку. Недавно они приехали отдыхать в Дубай.

Теперь днем Лера загорает на пляже, а вечером устраивает променад. Она уже показала дочке Цветочный парк и выставку ЭКСПО. Примечательно, что телеведущая каждый раз наряжает малышку.

Порой она делится уморительными кадрами с крохой, которая уже хорошо разговаривает. Малышка даже накануне обиделась на строгую маму. А вот 13 января Кудрявцева поделилась кадром, на котором щегольнула в шортах-бермудах на пляже с Марией. Девочка была в полосатых лосинах.

Поклонники восхитились модницами. Многие отметили, что Кудрявцева очень стройная и в 50 лет выглядит моложе многих сверстниц. «Маша уникальная девочка, она такая маленькая», «Это выражение лица», «Лера, какая вы красивая», «Вот это ноги! Какая красотища», «Очень стильные, на пляже вас сложно не заметить», «Лера в шортах ходи чаще! Не прячь красоту», — прокомментировали пост подписчики.

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