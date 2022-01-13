Лишила дара речи: Тодоренко в шелковой рубашке Balenciaga обнажила свои мощные бедра

Регина Тодоренко является одной из самых известных ведущих и блогеров. После шоу «Орел и решка» ее карьера стала стремительно развиваться. Но мало кто знает, что ранее она участвовала в украинской «Фабрике звезд».

Теперь артистка поет иногда. На шоу «Маска» ей доводилось демонстрировать свой талант и много ярких образов. После родов звезда не вернулась в форму, но при этом не боится демонстрировать свои формы.

Порой для выходов в свет Тодоренко выбирает пикантные образы. Так на красную дорожку с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом она пришла в мини-шортах.

А вот накануне телеведущая решила устроить фотосессию в одной рубашке. Наряд Balenciaga цвета сочной травы позволил ей подчеркнуть массивные бедра, так как от штанов она отказалась. Регина на каблуках изящно позировала на ступеньках.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Жена Топалова в откровенном наряде вызвала резонанс. Одни ее одарили комплиментами, а другие раскритиковали.

«Вы классная, очень идет эта прическа», «Опять без штанов», «Прикрой свой пельмень», «Хоть в трусах, спасибо», «Вот это ножки», «А что теперь в одной рубашке ходить пристойно?», «Чтобы вы не делали, лучше не становится», «Бедра просто мощь», «Какая вы эффектная», «С кудряшками прям тетя Мотя», — прокомментировали пост подписчики.

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