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Лишила дара речи: Тодоренко в шелковой рубашке Balenciaga обнажила свои мощные бедра

Телеведущая поделилась пикантными кадрами, взбудоражив поклонников.

Лишила дара речи: Тодоренко в шелковой рубашке Balenciaga обнажила свои мощные бедра
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко является одной из самых известных ведущих и блогеров. После шоу «Орел и решка» ее карьера стала стремительно развиваться. Но мало кто знает, что ранее она участвовала в украинской «Фабрике звезд».

Теперь артистка поет иногда. На шоу «Маска» ей доводилось демонстрировать свой талант и много ярких образов. После родов звезда не вернулась в форму, но при этом не боится демонстрировать свои формы.

Порой для выходов в свет Тодоренко выбирает пикантные образы. Так на красную дорожку с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом она пришла в мини-шортах.

А вот накануне телеведущая решила устроить фотосессию в одной рубашке. Наряд Balenciaga цвета сочной травы позволил ей подчеркнуть массивные бедра, так как от штанов она отказалась. Регина на каблуках изящно позировала на ступеньках.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Поклонники были взбудоражены увиденным. Жена Топалова в откровенном наряде вызвала резонанс. Одни ее одарили комплиментами, а другие раскритиковали.

«Вы классная, очень идет эта прическа», «Опять без штанов», «Прикрой свой пельмень», «Хоть в трусах, спасибо», «Вот это ножки», «А что теперь в одной рубашке ходить пристойно?», «Чтобы вы не делали, лучше не становится», «Бедра просто мощь», «Какая вы эффектная», «С кудряшками прям тетя Мотя», — прокомментировали пост подписчики.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

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