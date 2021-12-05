«Ты любишь обнимать девочек»: Тодоренко трогательно поздравила сына от Топалова с днем рождения

Сыну ведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова Мише исполнилось три годика. В этот день звезда «Орла и решки» обратилась к своему наследнику в личном блоге.

Тодоренко сказала теплые слова в адрес наследника, а также поведала поклонникам множество любопытных фактов о жизни и характере малыша.

«3 года. Михаил, Майкл, Мишель, Моня, Маня, наш сыночек! Мы любим тебя всем сердцем!

Ты так повзрослел за этот год, так многому научился. Ты любишь классическую музыку и балет, ты умеешь самостоятельно намазывать масло на хлеб и под присмотром варить пельмени, совершенно отказываешься одеваться сам, зато моешься как настоящий мужчина со словами «закройте дверь, не подглядывайте», ты хочешь стать фаготистом и играть в оркестре; ты смотришь, как мама путешествует по миру и потихоньку сам становишься частью путешествий; тебе нравится рыбачить и играть на музыкальных инструментах; когда ты с папой, тебе ничего не страшно, вместе вы можете играть на гитарах часами; ты внимательный и часто даришь подарки просто так; ты очень любишь обнимать девочек, а еще по вечерам сражаешься с динозаврами, ведьмами и хищниками, и еще миллион мелочей, которым учишься прямо сейчас.

Мир такой огромный, тебе столько предстоит узнать, исследовать. Вперед, наш маленький Колумб! Мама любит тебя и всегда поддержит!» — написала Регина Тодоренко.

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