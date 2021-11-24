Семейный выход: Тодоренко в алом жакете и мини-шортах появилась на премьере с мужем и сыном

Регина Тодоренко раньше вела передачу «Орел и решка». Теперь она многим известна как блогер. Регина стала частью мира шоу-бизнеса и теперь регулярно снимается в разных проектах.

Она даже теперь снимается в кино. Несмотря на свою занятость, телеведущая также воспитывает сына Михаила с мужем Владом Топаловым. Обычно они много путешествует, но накануне супруги вместе вышли в свет.

Тодоренко похвасталась тем, что озвучила героиню «Диснея» в новом мультфильме «Энканто». Дома она засняла, как муж и сын оделись в костюмы с рубашками. Топалов отметил, что идет поддержать жену на премьеру, а вот Михаил заявил, что идет есть мороженое.

На ковровой дорожке Регина предстала в алом костюме Alexander Mсueen. Жакет смотрелся как платье, так как мини-шорты едва было видно. Блузка в цветочек дополняла образ, как и розовые босоножки с тесемками. Она сделала высокую прическу и броский макияж с акцентом на губы. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Сегодня я поздравляю себя и безмерно горжусь. Озвучить диснеевский мультфильм — это большая честь. Вы знаете, как тяжело мне открывались двери дубляжа, но я их аккуратно выбила», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Но некоторые посчитали, что Тодоренко выбрала неуместный костюм. «Какая красивая семья», «Пиджак одела, а юбку словно забыла», «Господи, какие ноги! Регина, это шедевр», «Регина, ты большая молодчинка, гордость», «Такой милый сын», «Миша впервые на красной дорожке», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.