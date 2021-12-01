«Такие бедра не скроешь»: Тодоренко в черном платье-бюстье в пол сразила своими формами

Телеведущая спела для публики на гала-вечере. Она выбрала наряд, который впечатлил поклонников.

Регина Тодоренко является блогером и телеведущей. За последние годы ее популярность возросла. Регина даже сидела в кресле жюри в шоу «Маска». Она умело сочетает карьеру и материнство.

Телеведущая растит сына Михаила вместе с мужем Владом Топаловым. Не так давно они вместе появились на премьере мультфильма «Энканто». Тогда молодая мама предстала в мини-шортах.

А вот в последний день осени Тодоренко стала гостьей на гала-вечере. Она решила вспомнить, с чего начинала свою карьеру. Артистка участвовала в украинской «Фабрике звезд».

Теперь она спела для публики. Для такого случая телеведущая облачилась в черное платье-бюстье в пол с корсетом. Наряд не скрыл ее формы, а рюши на бедрах придали объема. Регина дополнила образ крупными сережками.

На мероприятии она встретила Тимура Родригеза. Они позировали для фотографов. Многие одарили телеведущую комплиментами. Она смогла удивить их своим образом.

«Проста вау», «Вроде красиво, но вы такая крупная», «Образ стильный, но не ваш», «Взрослит, полнит и мрачный какой-то», «Что за накладки на бедра!», «Регине порой меньше кушать», «Такие бедра не скроешь», «Лучше не пой», «Господи, везде и всюду», «Хотела выглядеть изысканно, но что-то не то», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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