Экс-жена Эмина в боди с открытым плечом и мини-шортах подчеркнула стройные ноги на отдыхе

Эмин Агаларов давно стал завидным женихом. Он выступает на сцене, занимается своим бизнесом и организовывает фестиваль «Жара». Первой женой артиста была Лейла Алиева — дочка президента Азербайджана Ильхама Алиев. И хоть развелись, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

А в 2020 году он расстался с Аленой Гавриловой, прожив с ней меньше двух лет. Казалось, что не надежды на их воссоединение, но накануне Нового года Эмин снял клип с Аленой и дочкой Афиной.

больше по теме Экс-жена Эмина запечатлела подросшую дочку в джинсах скинни и бомбере в Дубае Алена Гаврилова проводит каникулы в жаркой стране вместе с наследницей.

Примечательно, что еще недавно пара отдыхала в Дубае. Алена делилась кадрами с подросшей дочкой. А вот 11 января она приехала на Мальдивы. Светская львица запечатлелась у виллы.

Она была облачена в черное боди с открытым плечом и мини-шорты из денима. Мюли и сумка Prada дополнили ее лук. Гаврилова подчеркнула стройную талию и длинные ноги. Она также надела шляпку.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит избранница Эмина. Многие одарили ее комплиментами. «Алена, какая же ты красивая», «Куколка!», «Алена, надо было подписать „глазами моего любимого Эмина“», «Ноги просто длиннее пальм», «Нереально красивая», «Ох, как вы хороши», «Какая у вас талия», «А где кроха Афина?», «Ну до чего прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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