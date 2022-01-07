Экс-жена Эмина запечатлела подросшую дочку в джинсах скинни и бомбере в Дубае

Алена Гаврилова была второй женой Эмина Агаларова. Они прожили вместе меньше двух лет. В разгар пандемии в 2020 году певец объявил о разводе. Поклонники были удивлены, так как у них только родилась дочка Афина.

Целый год артист занимался карьерой, но при этом поддерживал отношения с наследницей. А минувшей осенью его заметили с бывшей женой на отдыхе в Италии, а потом и в ОАЭ.

В канун Нового года Алена и Эмин воссоединились. Светская львица снялась в клипе, где пара даже показала дочку. Еще недавно они гуляли по Москве. А вот новогодние каникулы они уже проводят в Дубае.

Обычно победительница конкурсов красоты редко делится кадрами с отдыха. Но на этот раз она засняла подрошую Афину. Двухлетняя девочка была в джинсах скинни и бомбере. Она разглядывала павлинов, которые гуляли среди пальм.

Поклонники поразились тому, как выросла дочка Агаларова. Многие отметили, что настоящая красотка. «Ой, как выросла», «Афинка такая большая», «Прелестный ребенок», «Вот это да! Уже взрослая», «Как же быстро растут дети», «Лицо уже показывали, можно не прятать», «Ждем семейный портрет», «Какая она счастливая, родители снова вместе», «Ой, какие птички», — стали писать пользователи Сети.

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