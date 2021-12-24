Поцелуй и вечер вместе: Эмин красиво рассказал о воссоединении с Аленой Гавриловой

Уже несколько месяцев подряд поклонники Эмина Агаларова обсуждают его возможное воссоединение с бывшей женой Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочь Афину. Публика обратила внимание, что они стали появляться в одних и тех же местах, кроме того, модель стала часто говорить в личном блоге, что очень счастлива.

Теперь эти слухи подтвердились. Пара решила рассказать о своем воссоединении очень красиво. Они вместе, а также с наследницей снялись в клипе о своей любви. По сюжету Эмин приходит в дом к экс-жене, дарит подарок ребенку и остается с возлюбленной. В конце они целуются, и все похоже на сюжет прекрасной рождественской сказки.

«Даже самый холодный февраль нас уже не заставит расстаться», — спел Эмин Агаларов.

«Этим видео мы хотим пожелать всем тепла и любви и поздравить с наступающими праздниками!» — написала счастливая Алена Гаврилова в личном блоге.

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