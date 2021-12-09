Экс-жена Эмина в белоснежной шубе и с платком на голове предстала на Красной площади

Алена Гаврилова в прошлом году развелась с Эмином Агаларовым. Их решение было неожиданным для общественности, так как у них только родилась дочка Афина. Но потом в интервью певец пояснил, что не видел смысла сохранять отношения только ради брака.

Если первое время артист навещал только дочку и порой брал ее с собой в отпуск, то в этом году дважды Алена оказывалась в тех же местах, что и артист. Они были в Италии у озера Комо и в Дубае.

больше по теме Барановская в жакете с эффектом стройности и лосинах предстала в объятиях Эмина Телеведущая провела время с певцом. Они весь вечер были вместе.

А вот осенью Алена вернулась в Москву. Она отметилась на балу дебютанток Tatler. «Мисс Мордовия – 2004» привыкла носить вечерние наряды. Многие восхищаются ее элегантностью.

А вот 9 декабря она решила прогуляться по Москве. На этот раз светская львица предстала в белоснежной шубе и платке в тон вместо шапки. В руках она держала варежки. Гаврилова запечатлелась на Красной площади.

«Волшебное время», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена Эмина. К слову, многие звезды носят шубы, даже Полина Гагарина. «Нежная, необыкновенная! Ни на кого не похожая!», «Алена, вы светитесь счастьем», «Такая приятная женщина! Обожаю вас!», «Какая же хорошенькая!», «Вы очень красивая и настоящая какая-то», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.