Еще и меха на плечах: Ани Лорак в тугих шортах и топике Барби игриво обнажила пышный бюст

Ани Лорак является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц. Она не скрывает, что много работает. В свои 43 года певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Более того, она зачастую носит женственные наряды, которые подчеркивают ее достоинства. По словам самой артистки, она давно нашла свой стиль в одежде. Концертные костюмы для нее шлют дизайнеры из Киева.

После насыщенной работы в декабре Лорак успела отметить Новый год с дочкой Софией, сводить ее в кинотеатр и выступить в Турции. В отличие от коллег, она не спешит отдыхать. 11 января певица запечатлелась в гримерке.

Сначала она была в шелковом халате, а потом решила облачиться в джинсовые шорты с высокой посадкой и топик розового цвета. Она накинула меховое боа на плечи. При этом звезда не скрыла красоту своей фигуры.

Поклонники признались, что едва узнали певицу. Многие осыпали ее комплиментами. По мнению фанатов, образ в стиле 90-х ее украсил.

«Лорак не перестает удивлять», «Какие тугие шортики», «Ох, еще и в мехах», «Каролина, грудь то не прикрыла», «Какая вы роскошная», «Едва можно узнать», «Что это за девочка! Подумала я», «Ну вы бесподобны», «Декольте прям идеальное», «Какая вы сочная цыпочка», «Ох, теперь не уснуть», — прокомментировали пост подписчики.

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