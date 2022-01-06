Настоящая леди: Ани Лорак в черном платье-футляре и на шпильках покрасовалась в Турции

Певица прилетела в Белек, где увиделась с друзьями.

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что родилась певица в простой семьей и даже училась в интернате, но это не помешало ей исполнить мечту.

Теперь многие считают ее не только обладательницей красивого вокала, но и одной из самых привлекательных артисток. В свои 43 года звезда может похвастаться стройной фигурой.

Если Новый год Лорак встретила в Москве с дочкой Софией, то на днях она уехала в Турцию. Певица выступила в одном из отелей в Белеке. Пришел поддержать ее Сергей Лазарев с детьми.

Она задержалась на курорте и увиделась в друзьями. Артистка отметилась в черном платье-футляре длины миди. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Кардиган и босоножки на шпильке дополнили ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие одарили певицу комплиментами. «Вы всегда блистаете», «Даже не сразу узнала», «Каролиночка, вот это платье», «Какая вы стройная», «Просто сногсшибательно!», «Лорак, как всегда, изумительная», «Очень стильно», «Ох, как вы хороши», «Платье прям как на вас сшито», «Красотища», «Покоряете сердца», — прокомментировали пост подписчики.

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