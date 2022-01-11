«Длинноногие красотки»: Брежнева в купальнике на молнии устроила «жаркие» танцы с дочкой и сестрой

Жена Константина Меладзе устроила девичник на Мальдивах. Она ушла в отрыв с наследницей от первого брака.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако певица большую часть времени проводит на гастролях. Она успевает ездить в Киев, где живут ее друзья и родные.

Также недавно артистка побывала в Италии, где у нее есть дом. В соцсетях она привыкла делиться кадрами с выступлений. То и дело звезда блистает в пикантных нарядах.

Но 11 января Вера прилетела на Мальдивы. Она устроила себе долгожданный отпуск. Певица наслаждается теплой погодой с сестрой Анастасией и своей старшей дочкой Соней, которая живет в США.

Артистка в брюках и майке вальяжно разместилась на диване. Шляпка дополняла ее образ. А вот потом Брежнева закатила девичник. Она переоделась в купальник небесного цвета с декольте на молнии и открытыми бедрами.

20-летняя дочка звезды в бикини плясала вместе с тетей на пляже. Они устроили жаркие танцы. Примечательно, что Вера тоже повиляла бедрами.

«Начинаем съемки сериала „Девичник на Мальдивах“», — заявила жена Константина Меладзе.

Поклонники отметили, что у Веры отличные гены, так как ее сестра тоже может похвастаться осиной талией. Более того, многие посчитали, что Соня уже может дать маме фору. «Ну что за три грации», «Какая крутая компания», «Соня просто модель», «Как вы похожи с сестрой», «Вот это красотки», «Длинноногие красотки», «Верочка вроде прикрыла живот, но все равно краше всех», «Соня прям ваша копия! А эти ноги!» — прокомментировали кадры подписчики.

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