«Вот это выпятила орех»: Брежнева в эффектом платье с перьями оголила изящные бедра на сцене

Вера Брежнева не скрывает, что следить за внешностью. Даже в 39 лет она получает комплименты от мужчин. Певица любит подчеркивать достоинства фигуры с помощью нарядов.

На публике она появляется то в боди, то короткие платьях. Образы блондинки всегда эффектные. А вот для прогулок или походов в кино артистка выбирает уютные свитера и спокойные оттенки костюмов.

Зимние месяцы всегда насыщены съемками. Вера успела принять участие в фотосессии, где позировала без белья. А вот для новогоднего выступления на шоу певица облачилась в силуэтное мини-платье серебристого цвета с розовыми перьями.

Наряд со шлейфом подчеркнул ее стройные ноги. Брежнева грациозно двигалась на сцене, исполняя свой хит «Розовый дым». Видел с выступлением жены опубликовал Константин Меладзе.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит бывшая солистка «ВИА-Гры». Она сразила публику своими формами. «Ох, какой вид», «Костя оценил», «Красотка, конечно; нечего добавить, нечего прибавить», «Вот это выпятила орех», «Единственное выступление, ради которого стоило ночью не спать! Верочка, спасибо, что вы есть!», «Роскошный образ», «Ножки просто нереальные», — прокомментировали пост подписчики.

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