В шляпке и без одежды: 39-летняя Брежнева взбудоражила кадрами с отдыха на Мальдивах

Певица приехала на райские острова. Она не скрыла красоту звездного тела в первый же день отпуска.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Уже много лет она выступает сольно, но известность ей принесла группа «ВИА Гра». И даже в 39 лет певица продолжает демонстрировать не только вокал, но и свою стройную фигуру.

Она не скрывает, что занимается спортом. Недавно артистка показала, как выглядела в молодости, когда начала карьеру. Поклонники отметили, что она стала еще более женственной.

В последние месяцы Вера много работала. Но теперь она устроила себе отпуск. Вместе с родными и подругой певица прилетела на Мальдивы. В первый же день она взбудоражила подписчиков смелыми кадрами.

Сначала жена Константина Меладзе прилегала на кушетку в черном костюме и соломенной шляпке. Она прикрыла глаза, но при этом игриво сверкнула пышным бюстом на камеру.

Позже Брежнева и вовсе запечатлелась у бассейна без одежды, позируя в одной шляпке. Певица решила не показывать интимные места. Но даже эти кадры сразили ее поклонников.

«Ну что за богиня», «Как же вы красивы», «Надо же быть такой идеальной», «Одарил же бог формами», А наряд — бомба, шляпка зачетная, а вы прекрасная», «Ох, это очень горячо», «А Костя с вами?», «Такую красоту нельзя отпускать!», «Не перестаете удивлять», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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