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В шляпке и без одежды: 39-летняя Брежнева взбудоражила кадрами с отдыха на Мальдивах

Певица приехала на райские острова. Она не скрыла красоту звездного тела в первый же день отпуска.

В шляпке и без одежды: 39-летняя Брежнева взбудоражила кадрами с отдыха на Мальдивах
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Уже много лет она выступает сольно, но известность ей принесла группа «ВИА Гра». И даже в 39 лет певица продолжает демонстрировать не только вокал, но и свою стройную фигуру.

Она не скрывает, что занимается спортом. Недавно артистка показала, как выглядела в молодости, когда начала карьеру. Поклонники отметили, что она стала еще более женственной.

В последние месяцы Вера много работала. Но теперь она устроила себе отпуск. Вместе с родными и подругой певица прилетела на Мальдивы. В первый же день она взбудоражила подписчиков смелыми кадрами.

Сначала жена Константина Меладзе прилегала на кушетку в черном костюме и соломенной шляпке. Она прикрыла глаза, но при этом игриво сверкнула пышным бюстом на камеру.

Позже Брежнева и вовсе запечатлелась у бассейна без одежды, позируя в одной шляпке. Певица решила не показывать интимные места. Но даже эти кадры сразили ее поклонников.

Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

«Ну что за богиня», «Как же вы красивы», «Надо же быть такой идеальной», «Одарил же бог формами», А наряд — бомба, шляпка зачетная, а вы прекрасная», «Ох, это очень горячо», «А Костя с вами?», «Такую красоту нельзя отпускать!», «Не перестаете удивлять», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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