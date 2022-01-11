«Богини не носят белье»: Муцениеце в топике устроила «горячие» танцы, выставив напоказ упругую грудь

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Мало кто знает, что в юности она пыталась строить карьеру модели. Однако после съемок в «Закрытой школе» ее карьера пошла в гору.

Она также вышла замуж за Павла Прилучного, но в 2020 году супруги развелись. Агата сама решилась на такой шаг. И даже оставшись с двумя детьми она продолжила строить карьеру. Более того, звезда похудела и похорошела.

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После участия в «Ледниковом периоде», где Муцениеце заняла третье место, она слышит много комплиментов. На льду актриса успела станцевать даже на пилоне. Она показала свою женственность.

Примечательно, что и после завершения проекта артистка не перестает дразнить поклонников. Агата засняла себя в раздевалке в топе и лосинах. Она стала зажигательно танцевать, виляя бедрами, а потом наклонилась, показав грудь на камеру.

Бывшая жена Прилучного была без макияжа и укладки. Она игриво танцевала. Топ лишь подчеркнул ее декольте. Поклонники были восхищены тем, в какой она форме. «Ах, какая вы стройная», «Вам все завидуют! Так похудели», «Сколько в вас женственности», «Ой, в конце сразила», «Богини не носят белье», «Что все на грудь налетели! Они не маленькие, а классные», «Наша зажигалочка», — прокомментировали пост подписчики.

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