«Оу, это стиль собачки»: Муцениеце в одной футболке повиляла «аппетитными» бедрами

Агата Муцениеце является популярной актрисой с латвийскими корнями. Она снялась в десятках разных кинокартин. Однако славу ей принес сериал «Закрытая школа». Тогда она познакомилась с Павлом Прилучным.

Они тайно сыграли свадьбу и долгое время считались одной из самых крепких пар. Но год назад актриса ушла из звезды «Мажора». Теперь она чаще снимается в новых проектах и не боится проявлять свою женственность.

На днях Агата съездила в баню. Она делилась пикантными кадрами, на которых в бикини то ныряла в сугроб, то купалась в бассейне. Поклонники осыпали артистку комплиментами.

Многие отметили, что она выглядит превосходно. «После Ледникового периода» актриса похудела. А вот вечером 29 декабря Муцениеце устроила танцы у елки. При этом она была в одной футболке. Звезда повиляла бедрами, устроив тверк.

Поклонники были сражены тем, как выглядит бывшая жена Прилучного. Многие осыпали ее комплиментами. Она смогла удивить подписчиков своей раскованностью.

«Ох, вот это вы зажгли», «Булки то вверх, то вниз», «Оу, это стиль собачки», «Какие у вас фантастические формы», «Фигурка просто класс», «Агата, вы просто бесподобны», «Какая вы красотка», «Ну просто бомба», «Ножки чудные», «А без футболки!?» — прокомментировали пост подписчики.

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