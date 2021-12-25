«Слюнки подберите»: Муцениеце в топе и лосинах блеснула упругими бедрами на пилоне перед Энбертом

Актриса не постеснялась показать свою женственную сторону. Она не скрыла прелести фигуры.

Агата Муцениеце является популярной актрисой с латвийскими корнями. Она долгое время была счастлива в браке с Павлом Прилучным. Однако пара развелась в 2020 году. Даже ради детей они не стали сохранять брак.

А вскоре она постройнела и стала более женственно одеваться. Более того, Агату стали звать на съемки в новые проекты. Не так давно она приняла участие в «Ледниковом периоде».

Примечательно, что Муцениеце похудела. Для выхода на лед в финале шоу она приготовила смелый номер. Актриса в лосинах и топе устроила танцы на пилоне. Она обнажила стальной пресс.

Примечательно, что артистка выполнила трюки, блеснув округлыми бедрами. На нее смотрел партнер Александр Энберт. Потом они стали кататься на коньках, выполняя сложные поддержки.

«Ну вот мы и дошли до нашей финальной постановки! Без лишних слов! Проект на преодоление себя, на осваивание новых границ вместе со всей командой! Нелегкая, но все таки любовь», — написала звезда.

Друзья и поклонники были сражены тем, как выглядит Муцениеце. Многие адресовали ей комплименты. «Агата! Родная! Ты просто золото наше! Люблю, уважаю, боготворю», — заявила Любовь Толкалина. «По фото уже понятно, что номер божественный», «Агата, вы невероятно выросли во всех смыслах», «Фигурка нереальная», «Вы всех дара речи лишили», «Слюнки подберите», — прокомментировали пост подписчики.

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