«У любого из нас нет ничего лучше, чем детство»: Анна Исаева разместила редкий кадр с мамой

Бывший пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram разместила архивный кадр, на котором она запечатлена со своей мамой.

«У любого из нас нет ничего лучше, чем детство. Хотя бы у тех, у кого оно прошло в мирное время. Мои воспоминания о детстве, Белоруссии, бабушке, нашем саде, обо всех, кто в нем собирал смородину, о каждом кто приложил руку к моему воспитанию самые благодарные. На фото я с мамой». Анна Исаева

По словам Анны Исаевой, кадр получился очень приятным. Он греет ей душу уже много лет. Сама она на снимке совсем юная. Как сказала Анна Исаева, ей очень не хочется стареть.

больше по теме Анна Исаева запечатлела себя с тринадцатилетней дочкой-красавицей Юлии Началовой Вера Алдонина на все лето уехала с бабушкой и дедушкой в Воронежскую область.

Напомним, что Анна Исаева является пиар-директором еще одной известной певицы. Она помогает в творческой реализации Наталье Подольской.

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