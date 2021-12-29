Рекомендовал Рогов: Подольская вышла в свет в сапогах – хите сезона, которые никогда не выйдут из моды

Большая звездная семья Пресняковых организовала предновогоднюю вечеринку для своих, собрав за одним столом всех представителей фамилии, а также их близких.
Жена Владимира Преснякова – младшего Наталья Подольская пришла на тусовку с обоими сыновьями — Ванечкой и Темой. Она примерила модное мандариновое платье плиссе, надев с ним замшевые сапоги казаки.
Стилист Александр Рогов на своих шоу не раз обращал на них внимание, рекомендуя к покупке. Фэшн-эксперт уверен, что это разумная инвестиция, ведь сейчас они на пике популярности. Но при этом никогда не выйдут из моды.
«Это абсолютно вневременная покупка. Сейчас казаки максимально актуальны», — говорил ведущий.
Сапоги, как у Подольской, Рогов находил в масс-маркете за 4999 рублей.
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