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Звездный гость

Анна Исаева запечатлела себя с тринадцатилетней дочкой-красавицей Юлии Началовой

Вера Алдонина на все лето уехала с бабушкой и дедушкой в Воронежскую область.

Анна Исаева запечатлела себя с тринадцатилетней дочкой-красавицей Юлии Началовой
Смерть Началовой стала полной неожиданностью для многих/http://globallookpress.com/

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте 2019 года, Анна Исаева, в сторис Instagram разместила совместный снимок с дочкой исполнительницы — тринадцатилетней Верой Алдониной. Девочка становится настоящей красавицей. «Мы», — кратко подписала снимок Анна Исаева.

Анна Исаева и Вера Алдонина. Фото
Дочь Началовой стала красоткой/https://www.instagram.com/isaeva.anya/

Напомним, что нынешнее лето Вера Алдонина проводит со своими бабушкой и дедушкой, родителями Юлии Началовой, Таисией и Виктором, в Воронежской области. Именно оттуда много лет назад приехала юная Юлия Началова, «утренняя звезда отечественной эстрады», и покорила столицу.

Кстати, девочка в прекрасных отношениях со своей мачехой, второй женой отца-футболиста Евгения Алдонина, Ольгой. Она, к примеру, приезжала на майские праздники в подмосковный дом спортсмена. Девочка просто обожает своих братика и сестренку — Артема и Анжелику.

Родные Веры Алдониной не раз отмечали, что девочка не показывает, как ей больно в связи со смертью мамы. При жизни Вера, как известно, была очень привязана к Началовой, которая часто брала ее на концерты. Вера не давала волю чувствам, хотя было видно, что ребенок сильно переживала смерть родительницы.

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