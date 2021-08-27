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«Стамбул надо видеть»: Анна Исаева показала вблизи, как выглядит дворец султана Сулеймана

Пиар-директор звезд отечественной эстрады, осталась под впечатлением от увиденного.

«Стамбул надо видеть»: Анна Исаева показала вблизи, как выглядит дворец султана Сулеймана
Анна Исаева. Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Пиар-директор некоторых звезд российского шоу-бизнеса Анна Исаева заявила, что ее впечатлила Турция, в которой она отдыхала в последнее время.

«Покажу вам фото из знаменитых мечетей. Да, впечатлило. И на купальницы Хюррем Султан на центральной площади смотришь по-особенному, если видел хоть пару серий «Великолепного века». А дворец Султана Сулеймана просто оживает, если ты знаком с его обитателями».

Анна Исаева

Как отметила Анна Исаева, снобы, критикующие сериал, могут долго плеваться. Они не могут понять ценность этой картины. Она же, по мнению Анны Исаевой, заключается в том, чтобы полюбить историю этой страны через кино. По словам Анны Исаевой, Стамбул надо видеть. Город, безусловно, стоит того.

Турецкий остросюжетный телесериал «Великолепный век» в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай основан на реальных событиях и рассказывает о периоде властвования Сулеймана Великолепного. Он очень полюбился жителям России.

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Анна ИсаеваСериал "Великолепный век"Стамбулсултан СулейманТурция