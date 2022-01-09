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«Но перед Богом мы все равны»: Баюл поделилась уникальным фото с Моисеевым и Орбакайте

Снимок, судя по всему, был сделан в российском консульстве в Нью-Йорке.

«Но перед Богом мы все равны»: Баюл поделилась уникальным фото с Моисеевым и Орбакайте
Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл в Instagram разместила уникальный снимок, на котором можно увидеть музыканта Бориса Моисеева, а также певицу и актрису Кристину Орбакайте.

Оксана Баюл, Борис Моисеев и Кристина Орбакайте
Оксана Баюл, Борис Моисеев и Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Отметим, что фотография была сделана много лет назад в российском консульстве в Нью-Йорке.

«Здесь нет твоей и моей вины. Ведь знаешь ты сама легко сойти с ума от мирских забот. Но перед Богом мы все равны: будь мы богаты или бедны. И если есть еще…».

Оксана Баюл

Напомним, что Оксана Баюл уже много лет живет в Америке. В скором времени она собирается писать книгу по своим воспоминаниям.

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