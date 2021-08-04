«Мне даже пенсию не выплачивают, потому что проживаю в Америке»: Баюл обратилась к Зеленскому

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, украинка Оксана Баюл, проживающая уже много лет в США, в Instagram обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это случилось после того, как суд отклонил ее иск к родной стране о выплате 50 миллионов долларов.

«Когда Раде выгодно, они принимают законы против своих граждан, которые проживают за границей с украинским гражданством. Владимир Зеленский, вы же понимаете какая коррупция на территории Украины. Мне даже пенсию не выплачивают, потому-то что я проживаю в Америке». Оксана Баюл

По словам Оксаны Баюл, она была несовершеннолетней на момент победы на Олимпиаде в норвежском Лиллехамере в 1994 году. Также она не поняла, куда делась квартира, которую ей обещали дать за победу на Играх.

Ранее федеральный суд Центрального округа Калифорнии отказал олимпийской чемпионке Оксане Баюл во взыскании с Украины 50 миллионов долларов. Фигуристка утверждала, что недосчиталась прибыли с использования ее имени третьими лицами.

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