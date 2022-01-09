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«Филипп – молодец»: Баюл раскрыла детали конфликта Киркорова с братьями Кличко в Нью-Йорке

Олимпийская чемпионка 1994 года готовится писать книгу по своим воспоминаниям.

«Филипп – молодец»: Баюл раскрыла детали конфликта Киркорова с братьями Кличко в Нью-Йорке
Оксана Баюл. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл в Instagram раскрыла детали конфликта музыканта Филиппа Киркорова с братьями Кличко в Нью-Йорке много лет назад.

Оксана Баюл и Филипп Киркоров
Оксана Баюл и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

«Филипп – молодец. Концерт в «Радио-Сити Мюзик-Холле». А вот Кличко врет. Он лично приехал на черном лимузине с охраной, сидел рядом с Мариной».

Оксана Баюл

Как заметила Оксана Баюл, в свое время журналисты связывались с представителем братьев Кличко, чтобы узнать, что же у них случилось с Киркоровым в США. Юрий Нестеренко заверил, что братья Кличко в тот день ни в каком концерте участия не принимали. Стычки с Киркоровым якобы не было.

Напомним, что Оксана Баюл собирается писать книгу по своим воспоминаниям. У нее накопилось очень много материала и различных историй о звездах.

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