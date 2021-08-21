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«Кто будет работать на результат?»: Баюл объяснила, почему идея Зеленского провести Олимпиаду утопична

Как отметила олимпийская чемпионка, все лучшие тренера находятся в Америке и России.

«Кто будет работать на результат?»: Баюл объяснила, почему идея Зеленского провести Олимпиаду утопична
Оксана Баюл. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде Оксана Баюл в Instagram подвергла под сомнение идею президента Украины Владимира Зеленского провести в стране зимнюю Олимпиаду.

«Удачи с этой идеей! Кто будет на этих аренах работать на результат? Практически все тренера в России или Америке. A кто я такая — напомню. Первая олимпийская чемпионка и единственная в этом виде спорта в нашей стране!»

Оксана Баюл

«Даже рабочий персонал будет трудно найти. Все массово выехали за границу работать», «Нужно же с чего-то начинать. Вот в Одессе, к примеру, элементарно пока нет круглогодичного льда», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Владимир Зеленский заявил о желании Украины побороться за зимние олимпийские игры. В Украине благодаря этому могут построить ледовые арены за миллиарды гривен. Правда, далеко не все жители поддержали такой порыв главы государства.

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