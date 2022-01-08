«Ой, лисьи носики видны»: Асмус в шелковом платье без лифчика засветила округлый бюст на отдыхе

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны», но потом ее роли стали кардинально другими. Кристина не боится менять имидж.

Она уже носила каре и была брюнеткой после развода с Гариком Харламовым. Примечательно, что она снималась в откровенных сценах в фильме «Текст» и «Китобой». Поклонники считают, что звезда после расставания с мужем и одеваться стал более женственно.

Этот новый год Асмус встретила в Дубае. Она приехала туда с дочкой Анастасией. Однако актриса не перестает удивлять поклонников. Ранее она устроила пикантные танцы. Теперь артистка покрасовалась в шелковом платье изумрудного цвета. Кристина отказалась от нижнего белья, показав грудь во всей красе. Она позировала в знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа.

«Фото в купальнике нет. Погода в Дубае для музеев. Но не факт, что таких фото не будет, так что не переключайтесь. Мы невероятно вкусно поужинали в ресторане, в который практически случайно набрели в ТЦ. Хотели, правда, по бокальчику, но алкоголь в общественных местах в Дубае запрещен. Но мы не унываем, идем в отель звонить в рум сервис», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Асмус. Многие заметили, что она показала больше, чем хотела. «Кристина, вы роскошная!», «Что тут сказать!», «Ой, лисьи носики видны», «Стыдоба какая», «Прикрой срам», «Ну что за вид! Грудь висит, все торчит», «Кристина, вы ведет себе так себе и выглядите вульгарно», — прокомментировали пост подписчики.

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