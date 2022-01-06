«Смысл моей жизни!»: Кристина Асмус нежно поздравила дочь от Гарика Харламова с днем рождения

Как отметила актриса, ей самой не верится, что наследнице исполнилось уже восемь лет.

Актриса Кристина Асмус в Instagram тепло и нежно поздравила дочь Настю от юмориста Гарика Харламова с восьмым днем рождения.

«Дочка! Смысл моей жизни! С Днем рождения! Пишу это и не верю. Тебе уже восемь лет! Ты такая взрослая и такая маленькая. Меня распирает гордость быть твоей мамой. Ты такая крутая! В тебе столько света». Кристина Асмус

Как отметила Кристина Асмус, она не знает человека более честного и справедливого, чем ее дочь. При этом наследница очень щедрая. По словам Асмус, она многому учится у дочери – чуткой и нежной девочки.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2019 году. При этом ради дочери они сохранили добрые отношения.

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