«Ой, что за срам»: Кристина Асмус в платье на запах блеснула упругим бюстом на публике

Кристина Асмус является известной актрисой. Она долгое время жила в браке с Гариком Харламовым. Но больше года назад они расстались. Несмотря на то, что, у них есть дочка Анастасия, союз они решили не сохранять.

Более того, у юмориста уже появилась новая возлюбленная Екатерина Ковальчук. А вот бывшая жена артиста своего избранника скрывает. Но свой Новый год она решила провести в Дубае.

Главную ночь в году Асмус провела с дочкой на самом высоком колесе обозрения. Для особенного случая звезда «Интернов» нарядилась. Она была в мини-платье на запах розового цвета.

Актриса сделала акцент на стройных ногах. Однако в какой-то момент она устроила дефиле, а потом и танцы. Кристина засветила свой упругий бюст во всей красе. При этом она не боялась делать разные движения и приседать.

Поклонники были взбудоражен тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. Другие осудили звезду за откровенные танцы.

«Ой, что за срам», «Похоже уже хороша», «Ну такое декольте, что все видно», «Стринги лопнули», «Вот это ты присела, мать», «Что за вульгарные танцы?», «Грудь то и дело выглядывает», «Нарядилась так, словно без дочки отмечаешь», — прокомментировали кадры подписчики.

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