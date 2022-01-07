«Вишенки вздулись»: Ольга Бузова после веселой ночи засветила округлый бюст на морозе

Телеведущая устроила себе отпуск, приехав в горы. Однако всю ночь она отмечала Рождество.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. В прошлом году она снялась в новых проектах, играла в театре и даже стала наставницей в шоу «Х-Фактор» в Минске. Примечательно, что телеведущая снова находится в поиске любви.

После расставания с Давидом Манукяном она стала чаще демонстрировать свои формы в пикантных нарядах. Примечательно, что звезда также теперь все чаще отказывается от нижнего белья.

В начале года Бузова давала концерты. Она выступала в боди и шубках. А вот накануне певица приехала на горнолыжный курорт. Ночью она нарядилась в серебристое мини-платье и модные сапожки. Телеведущая устроила бурную ночь, балуя себя игристым.

Позже она призналась, что поздно легла спать и едва смогла рано проснуться, чтобы отправиться кататься на лыжах. При этом Ольга облачилась в термобелье и выбежала на мороз, засветив грудь без лифчика.

«Ну что поспать 5 часов, и встать чтобы покорять горы. Так может только Ольга Игоревна. Хорошо шлем есть, а остатки вчерашней ночи выветрятся на склонах», — написала звезда.

Как оказалось, она прилетела во Францию. Поклонники заметили надпись одного из отелей на кабинке подъемника. Многие посчитали, что телеведущая хорошо выглядит, несмотря на бурную ночь. «Вот это вид», «Оля, снова приехала в горы», «Какая красота», «Ну все видно», «Опять без лифчика», «Вишенки вздулись», «Похоже навеселе», «Выветриваться будет долго», — стали писать подписчики.

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