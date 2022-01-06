Рождество в горах: Бузова в камуфляжных брюках с лампасами и пуховике-баллоне приехала на курорт

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она давно привыкла жить под прицелом камер. В свое время блондинка участвовала в шоу «Дом-2», а потом стала его ведущей.

Спустя время она построила карьеру певицы и проявила себя как актриса. Обычно артистка позволяет себе отдых раз в году. Но на этот раз она успела посетить Грецию, Италию и Францию. А вот первые дни января звезда посвятила работе.

Бузова успела выступить в нескольких городах. А вот 6 января она улетела. При этом телеведущая решила сохранить интригу. Она не сказала, куда приехала. На вертолете артистка добралась до гор.

Она запечатлелась в камуфляжном костюме и пуховике-баллоне. Лук с лампасами дополнили кроссовки. Ольга вскоре показала, как готовится к спуску с горы. Она надела специальные ботинки. По всей видимости, звезда приготовилась встать на лыжи или сноуборд.

«Ну что, тигрята, куда я прилетела? Есть мысли?» — просила она.

«Оборудование взяли. Сегодня Рождество, а завтра с утра я на склон!» — просила она.

Одни поклонники решили, что Бузова снова приехала в Африку, где снималась в шоу. Другие решили, что она посетила Сочи или Куршевель. К слову, новогодние каникулы многие звезды решили провести в теплых краях. Ксения Бородина, Алсу, Кети Топурия проводят время в Дубае. А вот Кристина Орбакайте улетела в Майами.

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