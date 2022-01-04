«Как раздобрела»: пополневшая Бузова в комбинезоне «в облипку» сразила публику своими «буйками»

Телеведущая выступила на морозе в откровенном наряде. Она не стала прятать изъяны фигуры.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она также уже пять лет строит карьеру певицы. Несмотря на то, что бывшая звезда «Дома-2» не раз сталкивалась с критикой, она продолжает участвовать в новых проектах.

В 2021 году артиста стала чаще появляться на публике без нижнего белья. Более того, она поправилась, но это не мешает ей наряжаться. Новогодние каникулы блондинка проводит на гастролях.

Недавно Ольга выступила в Серпухове, где отметилась в многослойном костюме и зеленой шубке. А вот 4 декабря она дала концерт в парке-отеле «Русский». Артистка не боялась петь на морозе.

На этот раз она предстала на публике в розовом комбинезоне по фигуре. Наряд подчеркнул не только ее достоинства, но и изъяны. Бузова дополнила образ ботинками Prada на толстой подошве.

Примечательно, что певица устроила страстные танцы. Она трясла своей пятой точкой. При этом звезда не скрыла выпирающий животик.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит звезда. «Как раздобрела», «Олечка, как-то не по погоде», «Что за нелепый наряд», «Живот уже, как у бегемота», «Пора отказаться от драников», «Ну и танцы», «Что творит», «Разнесло изрядно», «Зато рядом с ней не стыдно за свою фигуру. Тоже оливье отложилось», «Задора-то сколько», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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