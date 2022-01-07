«Гуляем, отмечаем»: Безруков в шапке-ушанке вышел на променад с пятимесячным сыном

Сергей Безруков является одним из самых известных актеров в России. Он недавно отметил 20 лет с момента выпуска сериала «Бригада», роль в котором сделала его знаменитым.

При этом теперь в его копилке уже больше 70 работа в кино, а также он является актером и режиссером в театре. 15 лет артист был в браке с Ириной, но они расстались. Уже пять лет он счастлив с Анной Матисон, которая подарила ему наследников.

У них подрастает пятилетняя дочка Мария и трехлетний сын Степан. А в 2021 году у супругов родился еще один сын Василий. Примечательно, что Безруков каждую свободную минуту старается проводить с семьей.

При этом он не только снимается, но и гастролирует со своей группой. Однако праздники артист посвящает родным 7 декабря Сергей вышел на променад с младшим сыном. Мальчик спал в коляске. А вот актер в шапке-ушанке и пуховике гулял в Рождество.

«С Рождеством! Гуляем, отмечаем», — написал он.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие также были рады видеть малыша Василия. «С Рождеством! Какой вы прекрасный папа», «Приятно на вас смотреть особенно в роли отца», «Самый талантливый актер», «Вася будто плывет. И он поглядывает», «Идеальная картинка», «Какой сладкий малыш», «Вы прям сияете», — прокомментировали пост подписчики.

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