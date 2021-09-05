«Вместе на гастроли»: Сергей Безруков поделился фото подросшей дочери от Анны Матисон

Популярный актер и руководитель Губернского театра Сергей Безруков всегда мечтал о большой семье и детях. Его грезы воплотились в жизнь, когда он встретил свою нынешнюю супругу Анну Матисон. Пара поженилась в марте 2016 года, и за пять с небольшим лет в их браке родилось уже трое детей.

Старшей наследнице пары Маше в июле исполнилось пять лет, сыну Степану в ноябре будет три года, а самый младший ребенок Сергея Безрукова и Анны Матисон появился на свет 24 июля этого года, Васе пока только полтора месяца.

Сергей Безруков не чает души в своих наследниках и старается максимум времени проводить в их обществе. Так, например, в это воскресенье он сообщил, что взял с собой на гастроли дочку Машу.

«Впервые вместе на гастроли!» — сообщил звездный папа в микроблоге.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен вместе с дочкой Машей на заднем сиденье автомобиля. Куда именно они направляются, Сергей Безруков не сообщил. Но судя по комментариям, папа с наследницей летят в Крым.

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