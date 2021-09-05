Как использовать глиттер в макияже
Видео
Новый сезон шоу «Голос. 60+»: 96-летний участник и новые наставники
Видео

«Вместе на гастроли»: Сергей Безруков поделился фото подросшей дочери от Анны Матисон

Известный артист Сергей Безруков впервые взял с собой в поездку пятилетнюю наследницу Машу.

«Вместе на гастроли»: Сергей Безруков поделился фото подросшей дочери от Анны Матисон
Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Популярный актер и руководитель Губернского театра Сергей Безруков всегда мечтал о большой семье и детях. Его грезы воплотились в жизнь, когда он встретил свою нынешнюю супругу Анну Матисон. Пара поженилась в марте 2016 года, и за пять с небольшим лет в их браке родилось уже трое детей.

Старшей наследнице пары Маше в июле исполнилось пять лет, сыну Степану в ноябре будет три года, а самый младший ребенок Сергея Безрукова и Анны Матисон появился на свет 24 июля этого года, Васе пока только полтора месяца.

Сергей Безруков не чает души в своих наследниках и старается максимум времени проводить в их обществе. Так, например, в это воскресенье он сообщил, что взял с собой на гастроли дочку Машу.

«Впервые вместе на гастроли!» — сообщил звездный папа в микроблоге.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен вместе с дочкой Машей на заднем сиденье автомобиля. Куда именно они направляются, Сергей Безруков не сообщил. Но судя по комментариям, папа с наследницей летят в Крым.

Смотрите также

Тэги

Анна Матисонгастролидети звездМаша БезруковаСергей Безруков