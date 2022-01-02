А Матисон варит обед? Безруков в добротном тулупе на даче погулял с коляской со спящим Васяткой

Актер бродил туда и сюда по садовому участку, наслаждаясь хрустящим снегом под ногами.

Сергей Безруков проводит новогодние каникулы дома с семьей. Выехав на дачу, актер театра и кино отправился на прогулку с коляской, в которой мирно спал их с Анной Матисон сынишка Васенька. У пары трое детей, помимо младшего наследника в семье также подрастают: Машенька и Степушка. В одном из интервью Сергей Безруков признался, что они с женой хотят взять малыша из приюта, когда Вася немного подрастет. Актер всегда мечтал о большой семье.

Морозное утро за городом Безруков провел на свежем воздухе, с коляской блуждая по снегу туда и сюда. Муж Анны утеплился, накинув добротный тулуп и натянув на голову вязаную шапочку. Сергей говорил шепотом, чтобы не потревожить сладкий сон сына Васеньки. Актер с наслаждением улавливал звук хрустящего снега под ногами, а такое бывает только в морозную русскую зиму. Пока Безруков гулял с сынишкой, его жена могла сварить обед на всю семью.

«Зима… крестьянин торжествует…. Всем добра!» — отметил Безруков, подписав свой пост хэштегами «семья» и «все дома».

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