Безурков напомнил поклонникам, что в 2022 году исполняется 20 лет культовой «Бригаде»

Сериал вышел на экраны в 2002 году.

В первые дни 2022-го популярный актер Сергей Безруков выложил в TikTok видео, как он едет на квадроцикле по заснеженному полю и поздравляет поклонников с Новым годом.

Звезда кино с радостью напомнил, что в 2022-ом исполняется 20 лет культовому сериалу «Бригада» с его участием.

«Бригада! Белый! Те, кто помнит, да? Ха-ха! С Новым годом!» — прокричал Сергей.

Хотя, праздновать годовщину немного рановато. В далеком 2002 году сериал начал транслироваться на российском ТВ только в сентябре. Всего вышло 15 серий, которые принесли широкую известность Сергею Безрукову, Андрею Панину и Екатерине Гусевой. Также в картине снялись Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Мария Аронова, Мария Порошина, Ян Цапник и другие известные актеры.

Напомним, что недавно Безруков ненадолго вернулся к роли Саши Белого — в совместном клипе Тимати, Крида и Джигана.

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