«Стринги в недрах»: Настя Каменских в прозрачном платье сразила мощными ягодицами

Настя Каменских раньше часто приезжала в Россию. Она выступала в дуэте с Потапом и имела большой успех. Однако несколько лет назад певица начала строить сольную карьеру. Она выучила испанский язык и выпустила несколько новых хитов.

А вот Потап стал ее мужем и продюсером. Примечательно, что артистка продолжает одеваться женственно и порой даже откровенно. Она не стесняется своих форм.

Ранее Настя рассказала, что похудела к свадьбе. Однако она сохранила свою изюминку, так как ее часто сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян. Еще недавно певица дефилировала в платье.

Теперь она отдыхает в Мексике. На этот раз артистка устроила танцы перед зеркалом. Каменских надела прозрачное ребристое платье, которое не только не скрыло ее фигуру, но и позволило оголить бедра в трусиках.

Примечательно, что певица игриво повиляла прелестями перед камерой. Она также показала свой пышный бюст в лиф из треугольников.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Некоторые посчитали видео слишком откровенным. «Стринги в недрах», «Бесстыдство», «Вот это орех», «Настя, какая вы мощная», «Такие дородные формы», «Это же надо было показать себя в белье», «Платье искажает фигуру!», «Настя, бедра шире плеч», — прокомментировали пост подписчики.

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