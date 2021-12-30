«Ой не могу, шикарная!»: Каменских в платье с откровенным вырезом оголила пышные полушария груди

Настя Каменских уже давно выступает на публике. Еще несколько лет назад певица зажигала на сцене с Потапом. Их хиты месяца не покидали музыкальные чарты. Однако теперь она строит сольную карьеру.

Примечательно, что певица проводит время на дорогостоящих курортах и без стеснения публикует фото в бикини. Но последний месяц она не покидает Киев, где участвует в съемках шоу «Маска».

Для появления на публике Настя зачастую выбирает провокационные образы. Она всегда обладала нестандартной фигурой. Однако к свадьбе с Потапом певица похудела. В последнее время артистка носила спортивные костюмы, но для фотосессии она решила нарядиться.

На новом фото артистка запечатлелась в трикотажном платье небесного цвета. Наряд с откровенным вырезом позволил ей засветить бюст. Каменских собрала волосы в высокий пучок и дополнила лук прозрачными серебристыми босоножками.

«Первый день Нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каменских. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой не могу, шикарная!», «Какая красивая!», «Словно похудела», «Какая ты красивая», «Вау, крутой образ», «Прекрасный наряд», «У вас шикарная фигура», «Ох, искусительница», «Вот это упругость», — прокомментировали пост подписчики.

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