«Ох и спелый налив»: Каменских в вязаном лифчике на завязках поманила роскошной грудью

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Раньше она успешно выступала в дуэте с Потапом. Несколько лет ходили слухи об их романе, но лишь в 2019 году влюбленные сыграли свадьбу.

Примечательно, что теперь артистка строит сольную карьеру. Она поет про свои формы и не стесняется оголяться на публике. Не раз звезду осуждали ща откровенные кадры.

Новый год Каменских отпраздновала с мужем. Она нарядилась в мерцающее платье, обтянув свои формы. А теперь артистка сняла смелое видео. Она устроила танцы на камеру, нарядившись в шорты из денима и вязаный лифчик.

Примечательно, что певица поманила публику пышным бюстом. При этом она не смогла скрыть выпирающий живот. Настя даже повязала рубашку на бедра.

Вид пополневшей звезды удивил поклонников. Некоторые заподозрили ее в беременности. «Ну такой широкой вы ее не были», «Это так живот торчит? Ждете бэбика?», «Беременная? Я вижу живот», «Как грудь колышется», «Ох и спелый налив», «Талия пропала окончательно», «Настя, это вы так на салатики налегали?», «Пышечка», «Пополнела изрядно», «Кажется скоро будет пополнение», — стали писать пользователи Сети.

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