Нежный монохром: экс-жена Эмина в кремовом пуховике оверсайз вышла на променад

Эмин Агаларов давно прославился, как певец, бизнесмен и примерный семьянин. Он был в браке с Лейлой Алиевой. Старшая дочь президента Азербайджана родила ему сыновей Али и Микаила. Также они взяли приемную дочку Амину.

И даже после развода артист поддерживает дружбу с бывшей женой. А в 2020 году Эмин расстался с Аленой Гавриловой, которая родила дочку Афину. Их развод стал неожиданностью для поклонников.

Однако спустя год их снова стали видеть вместе на отдыхе. А накануне Нового года они объявили о воссоединении. Пока неизвестно, намерены ли влюбленные снова играть свадьбу. Однако день рождения дочки отметили они вместе.

А вот на днях избранница Эмина поделилась кадром с отдыха за городом. Алена вышла на променад в трикотажных брюках и сливочном пуховике оверсайз. На голову она намотала шарф в тон. Во время прогулки Гаврилова встретила альпак и лам.

Поклонники восхитились ее монохромным зимним аутфитом. Многие одарили комплиментами звезду. «Ну что за красотка», «Вы начали по другому светиться», «Аааа, как же я рада за вас с Эмином! Счастья любви вам!», «Глаза горят, вот, что делает любовь с человеком», «Счастье на лицо», «Наряд просто суперский», «Вы всегда такая красивая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, пуховики-дутики стали трендом сезона.

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