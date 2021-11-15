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Спортсменка в белом леотарде: Гаврилова показала дочку от Эмина на первом занятии по гимнастике

Трехлетняя Афина послушно дожидалась тренера.

Спортсменка в белом леотарде: Гаврилова показала дочку от Эмина на первом занятии по гимнастике
Эмин Агаларов с дочкой Афиной. Фото: instagram.com/eminofficial/

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов – счастливый многодетный отец. У него два сына от первой жены, усыновленная девочка и дочка от второго брака, которой в этом году исполнилось уже три годика.

Хоть мама с папой в прошлом году и расстались, но малышка Афина сполна получает любовь и внимание обоих родителей. Недавно Эмин сам начал обучать дочку игре на фортепиано. А мама решила, что пора малышке заниматься спортом и отвела на гимнастику.

Афина Агаларова. Фото: instagram.com/agavrilova777/

Накануне состоялось первое занятие Афины. И девочка появилась на нем в белоснежном леотарде и лосинах. Девочка послушно расположилась с ожидании тренера, и мама запечатлела этот трогательный момент на память. «Наше первое занятие!», — подписала она снимок.

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