«Близняшки выглянули»: молодая пассия Тимати оголила упругий бюст в топе не по размеру

Тимати уже давно прославился не только как рэпер, но и как завидный холостяк. В 38 лет у него подрастают двое детей, но при этом он ни разу не был женат. Тимати расстался с Аленой Шишковой, когда она родила ему дочку.

Потом он бросил Анастасию Решетову, которая родила ему сына. А в 2021 году артист был замечен с киевлянкой Сашей Дони. 19-летняя блондинка провела с ним время в Греции, а потом и на Мальдивах.

А вот новогодние каникулы Саша проводит в Дубае. Она обладает точеной фигурой. По словам самой модели, раньше блондинка занималась художественной гимнастикой. Новая пассия Тимати без стеснения демонстрирует свои формы.

На этот раз она запечатлелась в нюдовом топе. Пассия Тимати едва прикрыла свои прелести. А так как наряд был ей не по размеру, она засветила свой пышный бюст во всей красе.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Дони. Многие посчитали ее формы идеальными. Но нашлись и те, кто осудил ее за откровенный кадр.

«Эстетика в мелочах», «Ну слишком красиво» , «Ну очень пышный бюстик», «Близняшки выглянули», «Пуговки налились», «С ума сойти», «Ну нереальные формы», «Близняшки выглянули», «Как можно так выглядеть в 19 лет?», «И чем вы только Тимати заманили?» — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, Тимати также отдыхает в Дубае в январе.

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