Соревнуются в пластичности? Анастасия Решетова показала растяжку не хуже, чем у Саши Дони

Анастасия Решетова повторила шпагат, который так часто демонстрирует Саша Дони. Модель проводила вопрос-ответ с подписчиками в своем микроблоге. Бывшую возлюбленную Тимати попросили рассказать, каким спортом и как часто она занимается.

«Разным. От силовых до стрельбы. Обожаю стретчинг. В этом месяце удалось чаще заниматься, чем обычно. Результат не заставил себя долго ждать», — похвасталась модель в Instagram и поделилась видео, где она сидит в эффектном шпагате.

Саша Дони, нынешняя девушка Тимати, уже прославилась своими шпагатами в соцсети. Подписчики 19-летней модели шутят, что та пытается переплюнуть Волочкову.

«И так все поняли, что вы бывшая гимнастка, и шпагаты — это обычное дело для вас. Уже Волочкову напоминаете», — написали в Instagram Дони.

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