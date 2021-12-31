«Там мишура на пирожке?»: пассия Тимати в «тряпке с пайетками» расставила ноги, «не удержав» трусики

Саша Дони сверкнула изящной фигурой в сексапильном «голом» платье. Фанаты новой пассии рэпера Тимати подумали, что 19-летняя красотка из Киева попросту забыла надеть белье.

Многие посчитали, что под такой наряд из тонкой прозрачной ткани даже трусики-танга бы не подошли. Уж слишком узким было платье Саши.

Модель едва не засветила свои прелести. А если бы она нагнулась, то публика смогла бы рассмотреть «пышные булочки» Дони пониже спины.

«Тот случай, когда трусики не удержала», «Там хоть белье-то есть??», «Главное, не нагибаться, а то булочки выпадут», «Ну и платье! Просто тряпка с пайетками», «Там мишура на пирожке??», «Сексуальный вид», «А если вперед наклониться, то все будет видно», «Как в таком платье сидеть??», «Как в сказке, а король-то голый!! Точнее королева», «Под такое платье белье-то и не наденешь», «Голышом??», «Срам какой! Ну и платьице, одни пайетки и тонкая прозрачная ткань», — пишут фолловеры.

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