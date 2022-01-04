Только из океана: намокшая Стеша Маликова прикрыла точеные формы белым халатом на пляже

Дмитрий Маликов выступает на сцене большую часть жизни. При этом он всегда уделял время семье. Примечательно, что певец воспитал дочку Стефанию вместе с женой Еленой Изаксон. В прошлом году девушка окончила МГИМО.

При этом она уже занимается собственным бизнесом — брендом одежды. Также у Маликова подрастает сын Марк, которого для пары выносила суррогатная мать.

Обычно дочка артиста много путешествует. Не так давно она побывала в Италии, а также в Англии. А вот новогодние каникулы семья Маликова проводит на Мальдивах.

Стефания поделилась кадрами с отдыха. Она запечатлелась сразу после купания в океане. Мокрые волосы бизнеследи собрала в пучок, а вот точеные формы прикрыла благодаря белому халату. На пляже бегал ее брат.

«Перезагрузка», — написала она.

Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие отметили, что Стеша повзрослела за последние годы. «Завораживает такая природа», «Очень яркий и красочный пейзаж с юной принцессой на его фоне», «Какая вы нежная», «Даже под халатом видно точеный стан», «Ну просто волшебный вид», «Как же вы похожи на свою маму», — прокомментировали пост подписчики наследницы Маликова.

Напомним, что Полина Гагарина, Ксения Бородина, Екатерина Стриженова и другие звезды тоже отдыхают на Мальдивах.

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