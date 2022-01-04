«Забыла постареть»: Стриженова в бирюзовом купальнике сверкнула «ложбинкой греха» на Мальдивах

Телеведущая приехала на Мальдивы. Такой новогодний сюрприз для нее устроил муж.

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако уже много лет артистка ведет несколько передач, включая «Доброе утро».

Она привыкла к тому, что даже в пять утра должна выглядеть безупречно. Екатерина не скрывает, что образы зачастую для нее подбирают стилисты. А вот концерты она ведет в нарядах своей сестры — дизайнера Виктории Андреяновой.

Примечательно, что Новый год Стриженова встретила на Мальдивах. Такой сюрприз для нее устроил муж Александр. В главную ночь в году она была в белом платье с бокалом на пляже.

А теперь телеведущая поделилась редкими кадрами, на которых прогуливается по побережью в бирюзовом купальнике. 53-летняя телеведущая засветила пышный бюст. Она показала ложбинку греха на фоне океана.

«У тебя час на сборы, возьми купальник, едем в аэропорт-новогодний сюрприз»! И вот я попала из зимы в лето. Если вас раздражают отдыхающие, просто не смотрите… для остальных шум океана и хороших каникул«, — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие адресовали ей комплименты. «Когда нибудь у меня будет так же… Из зимы в лето! Круть!», «Как круто! Всем желаю таких слов…. собирайся, это сюрприз и бери купальник!», «Катя, какая ты счастливая!», «Какая красота», «Забыла постареть», «Ох, вот это формы!», «Нет слов», — прокомментировали пост подписчики. К слову, новогодние каникулы также проводит на Мальдивах Ксения Бородина.

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