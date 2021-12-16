В молодежном стиле: Маликова в небесно-голубом тренче и шарфе-хомуте прогулялась по Флоренции

Стефания отправилась в Италию, чтобы получить американскую визу. Она поделилась красочными кадрами из поездки.

Дмитрий Маликов гордится не только тем, что его песни пользуются популярностью, но и своей крепкой семьей. Он вырастил дочку Стефанию, которая недавно окончила МГИМО. Теперь певец воспитывает сына Марка.

А вот его наследница не только живет живет самостоятельно, но и занимается своим брендом одежды. Она любит путешествовать и после поездки в Лондон оказалась во Флоренции.

В соцсети Стеша поделилась кадрами, на которых предстала в джинсах кюлотах, бадлоне и тренче небесно-голубого цвета. Шарф-хомут заменил ей шапку. Дочка артиста прогулялась по улочкам города. Как оказалось, она приехала в Италию ради американской визы.

«На самом деле я оказалась во Флоренции не просто так — я поехала получать американскую визу, 4 месяца назад я уже знала, что 16-ого декабря в 9.45 утра мне надо быть в Американском посольстве. Когда мне назначили собеседование, я начала к нему готовиться заблаговременно. У меня было собрано очень много документов о работе, были распечатаны лукбуки и множество всего другого. Я точно знала куда я еду и зачем. Изучила всю информацию о музеях моды и fashion-индустрии в Нью-Йорке.

В итоге: „Your visa is approved“», — рассказала она.

Поклонники не только поздравили Стешу, но и оценили ее образ. Многие восхитились ее молодежным стилем. «Какая красивая», «Как там тепло», «Вы везде успеваете», «Наряд классный», «Голубой прям идет вам», «Выглядите свежо», «Надели все, что было», «Кроссовки стоит заменить на ботиночки», — стали писать пользователи Сети.

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