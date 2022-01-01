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«Веселые и настоящие»: Маликов и Сюткин сверкнули опухшими лицами на предновогоднем фото

Поклонники отмечают, что праздники не пощадили известных артистов.

«Веселые и настоящие»: Маликов и Сюткин сверкнули опухшими лицами на предновогоднем фото
Дмитрий Маликов, каким мы его привыкли видеть. Фото: Global Look Press

Ах, как часто певцу Дмитрию Маликову пели дифирамбы о том, что он не стареет и даже после 50 лет выглядит, как принц из сказки.

Но возраст – есть возраст. 31 декабря артист выложил в Instagram совместное фото с коллегой по сцене Валерием Сюткиным. И на нем Дмитрий выглядит не таким уж свежим и моложавым, как обычно.

Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин
Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин за день до Нового года 2022. Фото: instagram.com/dmitriy_malikov/

«С утра в аэропорту немного опухшие, но веселые и настоящие, — подписал снимок Маликов. Поздравляем вас с наступающим! И вам желаем беззаботного нового года».

Поклонники не смогли пройти мимо «опухлости» знаменитых лиц.

«Ну, положим, не немного», «Надо делать фотки до первого бокала», «Как с бодунища», «Но зато такие позитивные», «Да уж, припухшие изрядно», «Натуральные, домашние — свои люди!», «Видимо, хорошо погуляли», «Кто из вас летит в Питер к Наденьке и Ипполиту?» — такие комментарии оставили подписчики Маликова.

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